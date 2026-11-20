Європейський Союз виділить Україні ще 1 млрд євро на військову допомогу в межах Європейського фонду миру (EPF). Кошти використають для спільної закупівлі летального та нелетального обладнання для Збройних сил України. Постачання мають завершити до кінця 2027 року.

Про ухвалення відповідних рішень 20 листопада повідомила пресслужба Ради ЄС на офіційному сайті, пише OBOZ.UA.

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що нова допомога необхідна Україні для захисту від російської агресії.

Новий пакет

За словами Каллас, рішення про виділення коштів ухвалили на тлі чергових російських атак, загибелі мирних жителів України, пошкодження кількох посольств у Києві та порушення повітряного простору Польщі.

“За останні 24 години Росія вбивала українських мирних жителів, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Немає жодних ознак того, що Росія хоче миру, її дії говорять самі за себе”, – заявила Каллас.

Вона додала, що Європа продовжить підтримувати Україну на полі бою та за столом переговорів. Виділені кошти мають забезпечити українську армію необхідними засобами оборони.

Військове обладнання

Новий пакет допомоги передбачає закупівлю кількох видів озброєння та військової техніки. Зокрема, Україна отримає безпілотники, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, обладнання радіоелектронної боротьби та радіолокаційні системи.

Також у межах програми передбачена закупівля вибухових речовин. Усе обладнання мають поставити українським Силам оборони до кінця 2027 року.

У Раді ЄС нагадали, що нинішнє рішення є черговим кроком до виконання політичної домовленості, якої держави-члени досягли 25 вересня 2026 року. Вона передбачає мобілізацію загалом 6,6 млрд євро для України через Європейський фонд миру.

Допомога Європи

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року. Він призначений для фінансування заходів у межах спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, зокрема для запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки.

Від початку його роботи Євросоюз уже надав Україні через цей механізм 11,8 млрд євро. Із цієї суми 9,9 млрд євро спрямували на відшкодування державам-членам витрат на двосторонню військову допомогу Україні, ще 950 млн євро – на військову підготовку українських військових у межах місії EUMAM.

Окремо ЄС направив через фонд 3,5 млрд євро надзвичайних доходів від заморожених російських активів. Ці кошти використали для забезпечення пріоритетних потреб України, зокрема в боєприпасах, засобах ППО та безпілотниках.

Понад 1,5 млрд євро з цієї допомоги пішло на закупівлю військового обладнання безпосередньо в української оборонної промисловості.

Як повідомляло Інше ТВ, Ukraine Facility: Україна отримала найбільший транш від ЄС – майже 8 млрд.євро