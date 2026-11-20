За перші десять місяців 2026 року в Україні загинули або отримали поранення щонайменше 1144 дитини. Це найбільша кількість підтверджених випадків загибелі чи травмування дітей порівняно із страшною статистикою за будь-який попередній рік упродовж останніх трьох років.

Про це повідомляє сьогодні, у День захисту дітей, ЮНІСЕФ, передає Інше ТВ.

Згідно з даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), із січня по жовтень цього року загинули щонайменше 114 дітей, ще 1030 були поранені. Це означає, що кожного дня більше ніж троє дітей гинуть або отримують поранення. Цієї ночі повідомляли про масштабні атаки на Київ та інші регіони, внаслідок яких загинули й були поранені мирні жителі, а також пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури.

Лише минулого місяця по всій країні загинули або були поранені щонайменше 146 дітей, що на 150 % перевищує показник за той самий період минулого року. Останні дані свідчать про загрозливе загострення насильства, від якого потерпають діти в Україні. Через атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників діти та їхні родини й далі наражаються на небезпеку вдома, у школі та своїх громадах, навіть віддалених від лінії фронту.

Попри те що до кінця року залишається ще два місяці, кількість дітей, які загинули в Україні у 2026 році, вже більше ніж на 20 % перевищила показник за весь 2025 рік. Водночас кількість поранених дітей зросла майже на 60 %.

«Діти платять неприйнятно високу ціну за цю війну, і це триває занадто довго. Кожна загибла дитина — це втрачене життя й майбутнє, а кожна поранена дитина може все подальше життя страждати від фізичних і психологічних наслідків травми. Діти мають бути захищені, хоч де вони перебувають, — заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей. — Сьогодні, у Всесвітній день дитини, ми мали б відзначати досягнення із захисту прав дітей. Проте в Україні діти продовжують жити у страху у своїх домівках, спільнотах і місцях, де вони мали б почуватися в безпеці».

Смертоносні атаки проти цивільного населення тривають і цього місяця. За повідомленнями, 2 листопада внаслідок удару по території шкільного комплексу на південному сході України, зокрема по підземному укриттю, де надавалася гуманітарна допомога населенню, загинули 72 людини, ще четверо вважаються зниклими безвісти. А 13 листопада внаслідок атак по Запоріжжю загинув 17-річний хлопець, ще восьмеро дітей отримали поранення. Це чергове нагадування про те, що життя й безпека дітей під постійною загрозою.

Окрім того, число підтверджених атак на енергетичну інфраструктуру у 2026 році сягнуло найвищого рівня з початку повномасштабної війни — на 78 % більше, ніж за весь 2025 рік. У більшості регіонів країни запроваджено графіки відключень електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин, а на початку листопада періоди відключень часом перевищували 12 годин, оскільки тепло- та електростанції продовжують зазнавати масштабних пошкоджень.

Відключення електроенергії можуть призводити до перебоїв із водопостачанням у домівках, школах і медичних закладах. Тож діти залишаються без безпечної питної води та можливості підтримувати гігієну, що підвищує ризик поширення захворювань. Минулої зими майже два мільйони дітей були без опалення, електроенергії та води, коли температура надворі опускалася нижче 20 °C.

ЮНІСЕФ підтримує проєкти у сфері централізованого теплопостачання, щоб близько трьох мільйонів людей у громадах, які найбільше постраждали від війни, залишалися в теплі. Разом із партнерами ЮНІСЕФ встановлює альтернативні джерела енергії в медичних закладах для безперебійного надання життєво важливих послуг матерям і дітям, а також сонячні електростанції на критично важливих об’єктах водопостачання, на які покладаються близько 2,5 мільйона людей.

Спільно з Міністерством соціальної політики ЮНІСЕФ також надає зимову грошову допомогу понад 100 тисячам домогосподарств у прифронтових регіонах. Разом із партнерами ЮНІСЕФ ремонтує пошкоджені заклади освіти, відновлює шкільні укриття та забезпечує дітям, молоді та родинам доступ до навчання, психологічної допомоги та психосоціальної підтримки.

Попри всі зусилля надто багато дітей в Україні продовжують потерпати від жорстоких наслідків війни, яка не вщухає. ЮНІСЕФ закликає забезпечити захист цивільного населення, зокрема дітей, а також критично важливої інфраструктури, від якої вони залежать, — систем енерго-, тепло- та водопостачання — відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Також критично важливо забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ на всій території України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Як повідомляло Інше ТВ, В ООН підтвердили загибель в Україні близько 18 тис ​​цивільних, зокрема 874 дітей, і самі визнають, що насправді набагато більше