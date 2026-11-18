Німеччина розробила план фінансування України, який дозволить ЄС залучати додаткові кошти для Києва, навіть якщо владу у Франції очолить Марін Ле Пен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Берлін наполягає на затвердженні схеми “запасу”, яка дасть Євросоюзу фінансову гнучкість.

Вона дозволить виділяти Києву гроші понад 100 мільярдів євро, які Єврокомісія вже заклала в проєкт наступного семирічного бюджету блоку.

За словами високопосадовця ЄС, така схема дозволить залучати фінансування в майбутньому без необхідності одразу брати на себе величезні витрати, що викликають політичні суперечки.

Головна особливість ініціативи полягає в зміні правил голосування – затвердження самого довгострокового бюджету ЄС вимагатиме одностайної підтримки всіх країн-членів. Майбутні рішення про запозичення коштів для України ухвалюватимуться кваліфікованою більшістю.

Це ускладнить блокування допомоги для окремих урядів.

“У сучасному геополітичному світі вимога одностайності не має сенсу”, – зазначив дипломат ЄС, обізнаний із перебігом обговорень.

У Німеччині побоюються, що підтримка України може опинитися під загрозою через політичні зміни в Європі.

Зокрема, йдеться про президентські вибори у Франції у квітні 2027 року.

Якщо перемогу здобуде ультраправа кандидатка Марін Ле Пен, вона може виконати свою передвиборчу обіцянку та скоротити допомогу Києву.

Крім Франції та традиційних скептиків на кшталт Угорщини й Чехії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц враховує і внутрішню ситуацію.

У самій Німеччині зростають рейтинги ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН), яка критикує витрати на підтримку України.

Щоб “розподілити тягар” підтримки України між усіма країнами ЄС, Мерц прив’язав це питання до переговорів щодо майбутнього бюджету блоку.

Канцлер натякає, що Берлін може скоротити свої внески до європейських фондів регіонального розвитку.

Саме з цих фондів отримують значні кошти країни Східної Європи – тож спроба заблокувати фінансування для України може вдарити по їхніх власних бюджетах.