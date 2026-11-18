Міністерство освіти і науки України планує скоротити кількість університетів, однак не шляхом механічного закриття чи об’єднання закладів. Наразі спільно з парламентським комітетом розробляють критерії, за якими ухвалюватимуть відповідні рішення.

Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, МОН спільно з Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює над розробкою критеріїв об’єднання закладів вищої освіти.

«Ми зараз працюємо з командою Комітету з питань освіти Верховної Ради над розробкою критеріїв об’єднання університетів. Це не має бути просто свавільне бажання міністра чи якогось іншого чиновника, що от я хочу університет А приєднати до університету Б», — зазначив Бутенко.

Міністр пояснив, що під час визначення критеріїв можуть враховувати кількість наукових досліджень, обсяги фінансування, залученого завдяки науковій діяльності, а також співвідношення кількості студентів і викладачів.

Як можуть об’єднувати університети

Одним із варіантів, які розглядають у межах реформи вищої освіти, є створення університетських консорціумів.

Такий підхід дозволить закладам спільно реалізовувати освітні програми та наукові дослідження, зберігаючи при цьому статус окремих юридичних осіб.

Як приклад Бутенко навів можливість створення спільної біотехнологічної програми університетами, один із яких має сильну біологічну підготовку, а інший — технологічну.

Для реалізації таких програм заклади зможуть об’єднувати викладацькі ресурси, обладнання та спільно подаватися на грантове фінансування.

«У консорціумі не потрібно ламати списи, там одні викладачі з одного університету, інші — з другого. І якщо ця програма успішна, вона зможе залучити студентів та отримає чи державне фінансування, чи приватне», — пояснив міністр.

Скорочення кількості університетів в Україні

Об’єднання університетів є частиною реформи Міністерства освіти і науки, спрямованої на оптимізацію мережі закладів вищої освіти, посилення їхньої матеріально-технічної бази та наукового потенціалу.

Раніше МОН планувало скоротити кількість державних університетів приблизно до сотні.

За даними Освіта.ua, станом на 1 січня 2026 року в Україні налічувалося 377 закладів вищої освіти. Роком раніше їх було 390.