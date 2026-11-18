У вівторок кілька організацій повідомили, що близько 20 представників корінного народу вийшли зі стану ізоляції в бразильських тропічних лісах Амазонії. Це викликало занепокоєння щодо почастішання випадків вторгнення на територію цього племені.

За даними неурядової організації Survival International, представники народу ава, які живуть у добровільній ізоляції, у понеділок прибули до одного з поселень і вступили в контакт із урядовою групою — ця подія вже названа «історичною зустріччю», пише Guardian.

Поселення, до якого вони прийшли, розташоване на території корінних народів Арарібоя (Arariboia) у північно-східному штаті Мараньян — місці проживання етнічної групи гуажажара.

Місцеві лідери повідомили, що жителі села запропонували прибулим їжу.

«Вони попросили ямс і забрали його із собою назад у ліс», — зазначили в Survival International.

У неурядовій організації пояснили, що народ ава зазвичай живе завдяки полюванню та збиральництву. Однак вони дедалі частіше стикаються з вторгненнями незаконних лісорубів, мисливців і скотарів.

На відеозаписі цієї зустрічі, зробленому представниками народу гуажажара й оприлюдненому організацією Survival International, видно групу чоловіків, жінок і дітей на узліссі.

Вони частково приховані рослинністю; люди оголені, на них лише намиста. Чоловіки тримають луки та довгі стріли.

«Фізичний стан деяких членів групи, особливо дітей і літніх людей, викликав занепокоєння у місцевих жителів, які помітили явні ознаки сильного виснаження», — повідомила організація Coapima, що представляє інтереси корінних народів у штаті Мараньян.

В Coapima наголосили на ризиках, які несе непередбачуваний контакт для таких груп, зазначивши, що вони особливо вразливі до хвороб, проти яких у них майже або зовсім немає імунітету.

У заяві, надісланій агентству AFP, державне агентство у справах корінних народів (FUNAI) повідомило, що його фахівці уважно стежать за ситуацією та аналізують наявну інформацію про стан здоров’я цієї групи.

Директорка Survival International Керолайн Пірс заявила, що рішення групи вийти з ізоляції є «тривожним свідченням того, як триваюче вторгнення в ліси, де мешкають ізольовані народи, наражає на реальну небезпеку корінних жителів, які за інших умов є цілком самодостатніми».

За її словами, народ ава опинився загнаним на «дедалі менший острівець амазонських джунглів, оточений зонами повного знищення природи».

За даними неурядової організації, у 10 країнах світу налічується близько 196 «ізольованих» народів і груп, які свідомо обрали життя без контактів із зовнішнім світом.

Понад 90% таких груп проживають у тропічних лісах Амазонії — переважно на території Бразилії; інші — в Індонезії та Індії.

Представники групи «Охоронці лісу» (Forest Guardians) — народу гуажажара, який роками бореться проти незаконних вторгнень, — зазначили в коментарі для Survival International, що «зміна клімату, пожежі, вирубка лісів і захоплення земель» негативно впливають на спосіб життя народу ава.

За інформацією Survival International, багато хто з цих охоронців загинув, намагаючись захистити територію, яку вони ділять із народом ава.