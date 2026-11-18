У вівторок, 17 листопада, у Латвії затвердили новий коаліційний уряд на чолі з проукраїнським прем’єр-міністром Андрісом Кулбергсом.

Про це повідомляє LSM, передає УНН.

За уряд, сформований партією “Об’єднаний список” та її коаліційним партнером “Національний альянс”, проголосували 57 депутатів. Водночас 34 проголосували проти.

О 23:30 за місцевим часом розпочнеться урочисте засідання уряду, на якому виступлять президент держави Едгарс Рінкевичс та прем’єр-міністр Андріс Кулбергс.

Як зазначив новий прем’єр-міністр, латвійський уряд має зосередитися не лише на скороченні бюрократії, а й на сприянні реальному економічному зростанню країни.