Російські спецслужби наприкінці жовтня – на початку листопада планували диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За задумом, провокація мала призвести до великої кількості жертв, а відповідальність за неї планували покласти на Україну. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на високопосадовців, пов’язаних із силовими структурами та обізнаних із перебігом превентивної операції, пише Кореспондент.

За інформацією співрозмовників газети, попередження про можливу провокацію надійшло від спецслужб країн-партнерів. Водночас на підготовку диверсії вказували й аналітики польської розвідки.

“Ми мали інформацію про конкретні об’єкти, де мав статися напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв”, – розповіло одне із джерел видання.

Інший співрозмовник порівняв задум із так званою Гляйвіцькою провокацією – операцією нацистської Німеччини під чужим прапором, проведеною 31 серпня 1939 року. За його словами, людей, які мали перетнути кордон, могли застрелити, а при них – залишити докази нібито українського походження.

“Метою було припинити допомогу Україні”, – зазначило джерело.

Польські спецслужби активізували заходи після появи на російському боці кордону офіцерів, які координують диверсійні операції. За даними Rzeczpospolita, такими діями займаються співробітники російської зовнішньої військової розвідки.

Зауважимо, що наприкінці жовтня в прикордонних відділках поліції посилили присутність правоохоронців з інших регіонів країни. Додаткові сили направили також до Прикордонної служби та Агентства внутрішньої безпеки. У Вармінсько-Мазурському воєводстві провели навчання спецпризначенців і Сил територіальної оборони.

“Метою було стримування, але також і можливість дій на випередження”, – пояснив співрозмовник видання.

Журналісти запитали міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка, чи планувала Росія теракт на об’єкті, де могла перебувати велика кількість людей.

Він відповів, що не може підтвердити такі наміри, оскільки про них варто було б запитувати самих росіян. Водночас Семоняк наголосив, що польська сторона не розголошує всю інформацію, якою володіє.

“Якщо ми вжили певних заходів, то тому, що визнали загрозу реальною”, – заявив міністр. За його словами, вжиті заходи були адекватними рівню загрози.