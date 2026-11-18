-Зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів. Були повторні удари, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. «Шахеди» ударили просто по центру Одеси – по житловому сектору. На жаль, є загиблі. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога.

Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль. Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства.

Я дякую всім, хто це розуміє і хто зберігає підтримку для України на належному рівні. Готуємо й нові рішення для захисту України, нові пакети підтримки і нові спільні з партнерами кроки на підтримку дипломатії.

Нагадаємо, на зараз відомо про 4 загиблих і 12 поранених внаслідок сьогоднішніх ударів по центру Одеси.