Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Так, у січні – жовтні 2026 року до місцевих скарбниць Миколаївщини забезпечено понад 1,8 млрд грн єдиного податку, що на 12 відс., або на 198,2 млн грн більше, ніж у за 10 місяців 2025 року.

Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено понад 1,1 млрд грн єдиного податку, юридичними особами – 138,6 млн грн, сільгосптоваровиробниками – 587,9 млн гривень.

Питома вага єдиного податку у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 16,4 відсотка.

ДПС Миколаївщини створює сприятливі умови для ведення бізнесу, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», що забезпечує динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до місцевих бюджетів області, за рахунок яких фінансуються економічні та соціальні програми територіальних громад.