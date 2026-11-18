Apple постане перед судом у Парижі в червні наступного року за підозрою в організації запланованого старіння декількох моделей iPhone шляхом заборони ремонту за межами офіційних точок обслуговування.

Про це повідомляє Еuronews з посиланням на AFP.

Справа, яку французькі прокурори порушили проти американського технологічного гіганта за звинуваченням у «перешкоджанні ремонту та відновленню», стала першою подібною нагодою, заявила кампанія Stop Planned Obsolescence, привітавши цей крок після подання скарги в грудні 2022 року.

“Ми рішуче заперечуємо ці необґрунтовані звинувачення”, – заявили в Apple у відповідь на запит AFP.

Заплановане старіння передбачає використання виробниками технологій, які навмисно скорочують термін служби їхньої продукції, як правило, електронних пристроїв, тим самим спонукаючи споживачів частіше змінювати техніку.

Якщо компанія буде визнана винною, Apple може бути оштрафована на суму до 300 тис. € і додатково на суму до 5% річної виручки, що становить приблизно 21.7 млрд €, станом на момент публікації, а також зіткнутися з позовами про компенсацію від клієнтів.

За словами джерела, близького до справи, Apple Distribution International та її материнська компанія Apple Inc мають постати перед судом на чотириденному процесі, який розпочнеться 17 червня.

Їх звинувачують у тому, що вони протягом більш ніж двох з половиною років, з листопада 2021 по липень 2024, перешкоджали ремонту ряду моделей iPhone.

Під вплив підпали моделі від iPhone XS та серій iPhone 12, 13, 14 та 15 до iPhone SE, випущеного у 2022 році.

За словами джерела, Apple звинувачується в налаштуванні програмного забезпечення таким чином, щоб унеможливити ремонт або відновлення телефонів поза мережею авторизованих сервісних центрів.

Наприклад, функція Face ID може бути вимкнена, якщо камеру замінить неавторизована майстерня, а функція «стан акумулятора» може перестати працювати.

Передбачувана мета полягала в тому, щоб стимулювати продаж флагманського продукту Apple і збільшити доходи багатонаціональної корпорації, яка зараз заробляє понад 400 млрд $ на рік, з яких приблизно половина припадає на продаж iPhone.

Для групи Stop Planned Obsolescence це вже не перший позов проти американського технологічного гіганта.

У лютому 2021 року компанія погодилася виплатити 25 млн. € за те, що не попередила користувачів iPhone про те, що оновлення програмного забезпечення можуть уповільнювати роботу старіших пристроїв.

Ця угода стала однією з кількох у світі після того, як у грудні 2017 року Apple визнала, що остання версія операційної системи iOS знижувала продуктивність старих телефонів з погіршенням терміну служби акумулятора.

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