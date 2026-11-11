Американський президент Дональд Трамп “дійсно налаштований” на завершення війни в Україні. На його думку, цей конфлікт триває “занадто довго”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника США Джареда Кушнера.

Він позитивно оцінив сьогоднішні зустрічі в Абу-Дабі. Також Кушнер додав, що за дорученням Трампа працює над зупинкою війни та створенням безпекових домовленостей, необхідних для суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також тривалого миру в усій Європі.

“Протягом останніх двох місяців ми провели справді дуже хороші переговори з президентом Зеленським і президентом Путіним. Президент Трамп дійсно налаштований на досягнення миру. Він вважає, що ця війна триває надто довго”, – зазначив спецпредставник США.

За його словами, Трампа “дуже непокоїть величезна кількість людей”, які постраждали від війни, кількість загиблих і гуманітарні проблеми, до яких вона призвела.

“Він справді попросив нас докласти додаткових зусиль, щоб спробувати знайти рішення, яке, сподіваємося, покладе край війні, але водночас залишить обидві сторони в набагато сильнішій позиції”, – підкреслив Кушнер.