Через аварійну ситуацію в електромережах АТ «Миколаївобленерго» ускладнено рух трамваїв №6, 7 та 11 по вулиці Ігоря Бедзая, а також тролейбусів «Дніпро» на проспекті Центральному.

Про це зранку 11 листопада повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Водночас на маршрутах продовжують працювати тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км, а також модернізовані тролейбуси №3002 та №0025.

Пасажирів просять враховувати можливі затримки в русі громадського транспорту та планувати свої поїздки з урахуванням ситуації.

Нагадуємо, що за номером телефону +380 95 084 38 04 ви можете отримати актуальну інформацію щодо руху міського електротранспорту.