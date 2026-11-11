У вівторок республіканці в Палаті представників США заблокували спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Це дало перепочинок очільнику Пентагону, чия постать викликає гострі суперечки, — принаймні до наступного року, коли демократи отримають контроль над Конгресом і, можливо, спробують повторити цю ініціативу.

Про це пише Reuters.

Голосування щодо процедурного питання відбулося лише через кілька годин після того, як Гегсет різко розкритикував спроби оголосити йому імпічмент, назвавши їх фарсом. Він рішуче захищав свою діяльність на чолі американського оборонного відомства, за що отримав схвалення від президента Дональда Трампа.



Палата представників 211 голосами проти 204 підтримала пропозицію передати вісім пунктів звинувачення для імпічменту до Юридичного комітету Палати представників, який очолюють республіканці. Ініціатор імпічменту, член Палати представників від США Томас Мессі, попереджав, що такий крок фактично поховає цю ініціативу.

Мессі, республіканець від штату Кентуккі, який невдовзі залишає свою посаду, сподівався залучити голоси однопартійців, незадоволених політикою Гегсета та стурбованих непопулярністю восьмимісячної війни в Ірані. Однак жоден інший республіканець до нього не приєднався.

Цей конфлікт, у якому беруть участь США та Ізраїль, ніколи не був схвалений Конгресом — єдиною гілкою влади, яка, згідно з Конституцією, має право оголошувати війну.

Демократи висловили рішучу підтримку пунктам звинувачення. У них Гегсету закидають «тяжкі злочини та проступки», зокрема незаконні накази збройним силам вести війну в Ірані та Ємені, атакувати судна в Карибському морі, а також захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні. Проте 11 демократів, серед яких колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі (від штату Каліфорнія), у голосуванні участі не брали.



Якби восьмеро з них проголосували, процедурна пропозиція була б відхилена, що відкрило б шлях до повноцінного голосування щодо імпічменту в Палаті представників.

Ієн Крагер, речник Пелосі, повідомив, що вона пропустила голосування, оскільки повернулася до Сан-Франциско на щорічний захід із вшанування ветеранів. Він додав, що, якби вона була присутня, то проголосувала б проти цієї процедурної пропозиції.

Трамп привітав такий результат у дописі в соціальних мережах, заявивши, що спроба оголосити імпічмент Гегсету «ганебно провалилася!» Він написав, що дії Гегсета щодо Ірану, Венесуели та інших питань «призвели до ВИПРАВДАННЯ великого американського патріота».

Гегсет міг би стати першим міністром оборони США, якому оголосили б імпічмент. Востаннє імпічмент цивільному керівнику військового відомства США оголошували у 1876 році — тоді цю посаду, що мала назву «військовий міністр» (Secretary of War), обіймав Вільям Белкнап.

Гегсет називає себе «військовим міністром» — це частина його спроби змінити імідж збройних сил, які, за його словами, на момент його вступу на посаду минулого року були надто слабкими та «надмірно зацикленими на питаннях соціальної справедливості» (woke). Трамп не може змінити назву Міністерства оборони без схвалення Конгресу.



ОБУРЕННЯ ВІЙНОЮ З ІРАНОМ

Невдоволення виборців війною з Іраном — конфліктом, що фактично зайшов у глухий кут і зосередився на забезпеченні контролю над Ормузькою протокою, — допомогло демократам здобути контроль над Конгресом на проміжних виборах минулого тижня.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у вівторок, більшість американців хочуть, щоб новообраний Конгрес США, у якому більшість матимуть демократи (він розпочне роботу в січні), вжив заходів для остаточного припинення війни з Іраном.

Хоча віцепрезидент Джей Ді Венс публічно ставив під сумнів доцільність цієї війни та покладав на неї провину за нищівну поразку республіканців на проміжних виборах, у вівторок він висловив підтримку Гегсету.

«Справа не в Ірані, а в тому, що Піт кинув виклик бюрократії в Пентагоні», — написав Венс у соціальних мережах. У понеділок, перед голосуванням, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив: «Піт Гегсет зловживав своїми повноваженнями, підірвав національну безпеку Америки; саме він є архітектором безрозсудної, дорогої та провальної війни проти Ірану — війни, яку можна було не починати».

Гегсет неодноразово захищав цей конфлікт, називаючи Трампа сміливим і стверджуючи, що збройні сили Ірану були вщент розгромлені. Він також заявив, що його накази американським військам були законними — попри звинувачення з боку Мессі у «тяжких злочинах і проступках».

«Історія оцінить війну з Іраном зовсім інакше, ніж це прийнято вважати зараз», — сказав Гегсет у вівторок під час свого першого за шість місяців брифінгу в Пентагоні.

Джеффріс повідомив, що обговорить із однопартійцями доцільність ініціювання нової процедури імпічменту в наступному скликанні Конгресу. «Ми повернемося до цієї розмови у відповідний час», — зазначив він.

Спроба демократів домогтися імпічменту Гегсета може виявитися значно масштабнішою: законодавці можуть викликати для надання свідчень представників вищого військового командування — зокрема генералів та адміралів, яких звільнив Гегсет і які досі зберігали мовчання. Гегсет, який активно виступав проти політики сприяння різноманіттю в Пентагоні, звільнив, серед інших, голову Об’єднаного комітету начальників штабів (який є темношкірим) та командувача Військово-морськими силами (жінку-адмірала).

Також порушуються й інші питання, що турбують виборців, зокрема політика Пентагону щодо України та удари американських військових по човнах у водах Карибського моря й Тихого океану, які підозрюють у перевезенні наркотиків.

Деякі республіканці зазначають, що напружені відносини Гегсета з Конгресом стають політичним тягарем — особливо на тлі того, що адміністрація Трампа прагне значно збільшити військовий бюджет: з 950 мільярдів до 1,5 трильйона доларів.

Мессі заявив, що розчарований результатами голосування, порівнявши республіканців із пасажирами, які готові піти на дно разом із «Титаніком».

«Вони знають, що корабель тоне, але все одно вирішили залишитися на борту», ​​— сказав він.



