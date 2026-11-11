У московському Інституті імені Курчатова, який очолює соратник правителя Росії Володимира Путіна Михайло Ковальчук, зібрали унікальну колекцію мавп похилого віку. Вчені розраховують з їх допомогою знайти способи продовження людського життя, пише Кореспондент.

У розплідниках інституту міститься понад 7000 приматів 22 видів. Ковальчук назвав “унікальною групою” літніх мавп віком від 20 до понад 30 років.

“Ми проводимо скринінг мавп похилого віку, щоб подивитися всі стадії старіння. Оцінюємо від 18 років до 30 з лишком. Проводимо повний скринінг: біохімічний, структурний аналіз, судинний мозок, все. Примати – це найближчий до нас приклад. Це є основою для створення регуляторної системи для продовження (тривалості життя – ред.)”, – заявив соратник Путіна.

Курчатовський інститут разом із Російським науковим центром хірургії вже створив біобанк зразків крові мавп-довгожителів. Зразки будуть використовуватись для вивчення процесів старіння.

Ковальчук вважається давнім другом 74-річного Путіна та його неофіційним радником з наукових питань. Його брат, мільярдер Юрій Ковальчук, входить до найближчого оточення правителя РФ.