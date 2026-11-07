Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував очільнику UFC Дані Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому, передає УНН.

Американський лідер також закликав давнього організатора боїв узяти із собою помічників — “навіть якщо дехто з них не з нашої країни”.

Я радий повідомити, що великому Дані Уайту, запеклому бійцю та воїну, запропонували посаду прессекретаря Сполучених Штатів. Я попросив його взяти з собою помічників — навіть тих, хто не є громадянами нашої країни: Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гетдже, Деніела Корм’є, Аманду Нуньєс та Кайлу Гарріс – написав Трамп у своїй соцмережі.

За його словами, ці люди потрібні, щоб захистити від “божевільних лівих”.

Дана стане прес-секретарем, якому немає рівних. Дана, будь ласка, прийми цю посаду! – резюмував Трамп.

Довідка

UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютний бійцівський чемпіонат) — це найбільша міжнародна спортивна організація у світі, яка проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв (ММА).