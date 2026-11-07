На Черкащині правоохоронці з’ясовують обставини смерті мешканця Золотоноші Сергія, який зник у серпні після перебування у Звенигородському районному ТЦК та СП. Чоловіка знайшли мертвим майже через два місяці, за 120 кілометрів від дому. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Кореспондент.

За його словами, працівники ТЦК доставили Сергія до Звенигородки, де, за свідченнями очевидців, у чоловіка стався епілептичний напад. Попри це, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Згодом його направили до штурмової бригади, однак там відмовилися приймати.

У ТЦК заявили, що після цього чоловіка відпустили та запропонували допомогу з дорогою додому. За версією відомства, поблизу села Шевченкове він за власним бажанням залишив транспортний засіб. Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження.

Як зазначив Лубінець, після зникнення Сергія родина майже два місяці намагалася його розшукати. Причину смерті чоловіка судово-медична експертиза наразі не встановила.

За фактом зникнення відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Омбудсман вимагає всебічно перевірити обставини події, встановити маршрут чоловіка, з’ясувати дії причетних посадовців та надати їм правову оцінку.

Офіс омбудсмана вже направив запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу генерального прокурора та органів Військової служби правопорядку. Після встановлення факту смерті також звернулися до обласного ТЦК та СП і поліції Черкащини.

А в Черкаському обласному ТЦК та СП повідомили, що 10 серпня 2026 року чоловік прибув до районного центру комплектування у супроводі поліцейського. Там на нього склали протокол за порушення законодавства про мобілізацію та роз’яснили його права й обов’язки.

У відомстві стверджують, що під час проходження ВЛК чоловік не надав медичних документів, які підтверджували б наявність тяжких захворювань. Також, за інформацією ТЦК, він не мав відстрочки чи бронювання. Після проходження комісії його запропонували військовим частинам, проте жодна з них не погодилася прийняти кандидата.

У ТЦК запевнили, що зацікавлені в об’єктивному встановленні всіх обставин і не підтримують порушень законодавства. Там також наголосили на необхідності оцінювати ситуацію на підставі перевірених фактів, а не припущень.

Обставини зникнення та смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.