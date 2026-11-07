Демократи в Конгресі США планують підготувати новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько 15 млрд доларів. Для цього вони мають намір використати свої повноваження щодо державних витрат і парламентського нагляду, пише ЛБ.

За словами помічника демократа з комітету Палати представників у закордонних справах, пакет безпекової допомоги може становити близько 15 млрд доларів. Перемога демократів на проміжних виборах відбулася на тлі підготовки до складної зими для України. Тому одним із пріоритетів демократів на період до початку роботи нового складу Конгресу в січні стане додаткова допомога українській енергетиці.

Законодавці також розглядають можливість включити заходи підтримки України до щорічного законопроєкту про оборонну політику США (NDAA), який мають ухвалити до завершення роботи нинішнього Конгресу.

Серед інших пріоритетів демократів видання називає посилення санкцій проти Росії, підтримку української розвідки, постачання ракет-перехоплювачів і контроль за роботою супутникової мережі Starlink, яку Україна використовує для оборони.

Зокрема, демократи планують переглянути санкційне законодавство, відоме як законопроєкт Грема. Він передбачає фінансові обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів. Водночас минулого місяця президент США Дональд Трамп скористався широкими повноваженнями для призупинення дії подальших санкцій щодо Москви.

Для подальшої підтримки України демократам доведеться шукати союзників серед республіканців, – FT

У новому Конгресі демократи також мають намір посилити нагляд за зовнішньою політикою адміністрації Трампа та розслідувати ділові інтереси членів його родини й представників, залучених до переговорів щодо України та Ірану.

Водночас співрозмовники FT зауважують, що без підтримки частини республіканців демократи не матимуть достатньо голосів, щоб подолати президентське вето. Тому для подальшої підтримки України їм доведеться шукати нових союзників серед республіканців.