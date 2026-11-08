Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ надав лідеру партії “Яшар” Гаді Айзенкоту мандат на формування уряду країни. Про це повідомляє N12News, інформує УНН.

Зазначається, що Герцоґ ухвалив відповідне рішення після переговорів з “представниками політичної системи”, а також зустрічі з Айзенкотом та чинним прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Церемонія вручення мандата відбудеться в неділю, 8 листопада, о 17:00 у резиденції президента. Після цього в Айзенкота буде 28 днів на формування уряду. При цьому президент має право надати йому додатковий термін тривалістю до 14 днів.

Гаді Айзенкот – ізраїльський політик, колишній військовий. У 2015-2019 роках він очолював Генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Айзенкот прослужив в ізраїльській армії 41 рік, пройшовши шлях від військовослужбовця до начальника Генштабу. Кілька років тому він розпочав політичну кар’єру та став депутатом Кнесету.

Після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року увійшов до військового кабінету Ізраїлю. У 2025 році заснував власну центристську партію “Яшар”.

На виборах 2026 року очолив опозиційний блок, який виступив проти подальшого перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем’єра.