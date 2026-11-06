Підтримка України та розширення Європейського Союзу стали серед пріоритетів співпраці країн Вишеградської групи (V4).

Про це йдеться у спільній декларації, яку підписали президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини за підсумками саміту у словацькому місті Тренчин, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

У документі лідери наголосили на необхідності зміцнення енергетичної безпеки, зниження цін на енергоносії та розширення Євросоюзу на рівних і справедливих умовах. Окремим напрямом визначено підтримку України в різних сферах.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країни Центральної Європи повинні мати сильніший голос у Європейському Союзі та активніше впливати на ухвалення спільних рішень.

За його словами, регіон не може залишатися лише отримувачем рішень, які ухвалюють інші держави.

Підписана декларація визначає спільні пріоритети чотирьох країн у питаннях європейської політики, безпеки та енергетики. Для України важливим є зафіксоване в документі прагнення підтримувати її та розширювати Європейський Союз.

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