У ГУР розповіли про ексклюзивні деталі операції “Чебуречна” на Сумщині.

Це 7 тижнів складної бойової роботи, два етапи місії, десятки полонених окупантів та сотні уражених ворожих цілей.

В ексклюзивному відео спецпризначенці підрозділу “Group 10” Департаменту активних дій ГУР МО України розповіли про раніше невідомі деталі операції, в межах якої зірвали наступальні плани російських загарбників, зачистили 642 гектари землі та передали позиції іншим підрозділам українського війська.

Результати “Чебуречної”:

107 окупантів знищено, 157 поранено, ще 29 — взято в полон.

61 місце запуску/пункт управління БпЛА, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту, 630 укриттів і фортифікацій знищено.