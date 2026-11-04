Президент України Володимир Зеленський прибув до Мадрида.

Про свої плани він повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці.



Цими днями також заплановані контакти з Американською стороною. Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру.



Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні», – поінформував Президент.