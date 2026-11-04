Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов мають виплатити фінустанові понад $3 млрд. Верховний суд Британії поставив крапку у справі.

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в дозволі оскаржити рішення англійського суду, за яким вони мають виплатити банку понад $3 млрд. Таким чином, рішення про відшкодування збитків, процентів і судових витрат залишилося чинним, пише Кореспондент.

На сайті Верховного суду зазначено, що заяви колишніх власників не містили питань права загального суспільного значення, які б давали підстави для дозволу на апеляцію.

У ПриватБанку наголосили, що після цієї відмови рішення англійського суду може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції.

Зауважимо, 30 липня 2025 року Високий суд Англії визнав Коломойського та Боголюбова солідарно відповідальними за незаконне привласнення коштів ПриватБанку в межах шахрайської схеми у 2013-2014 роках. У листопаді того ж року суд визначив загальну суму виплат – понад $3 млрд з урахуванням відшкодування збитків, процентів і судових витрат.