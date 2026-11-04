Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції «Карфаген».

Про це пише Офіційний ТГ-канал Служби безпеки України.

СБУ надає повну підтримку та сприяє усім необхідним процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях.

«Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв’язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосуються так званого «Мексиканця», який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну», – зазначив керівник Служби безпеки Олександр Поклад.