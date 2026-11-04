Пошкоджену крилату ракету виявили на території Вознесенського району. Під час падіння не відбулося детонації її бойової частини, а тому вона становила небезпеку для громадян.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Учора, 3 листопада, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції оглянули ракету Х-101 та дійшли висновку, що мають справу з ворожою зброєю, що належить до першого класу небезпеки та містить у собі понад 200 кг вибухової речовини.

Вибухотехніки поліції, дотримуючись заходів безпеки, знищили ворожу зброю методом контрольованого підриву на місці падіння.

Як повідомляє Інше ТВ, у лютому На Миколаївщині піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили залишки російської крилатої ракети Х-101 (ФОТО, ВІДЕО)