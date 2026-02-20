Після повідомлення про виявлення небезпечних залишків ракети у Вознесенському районі піротехніки ДСНС прибули на місце та обстежили територію.

Кожен боєприпас становить серйозну загрозу. Фахівці обережно вилучили крилату ракету Х-101, транспортували її до спеціально визначеної локації та знищили шляхом контрольованого підриву.

Як зазначають в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, такі операції потребують високого професіоналізму, досвіду й максимальної зосередженості. Робота в умовах низьких температур — додаткове випробування, адже холод впливає і на техніку, і на фізичний стан саперів. Попри це вони щодня доводять: безпека громадян — пріоритет.

Завдяки їхній злагодженій роботі ще одну ділянку української землі очищено від смертельної загрози.

