Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні відзначила прогрес у роботі над гарантіями безпеки для України, але нагадала, що до врегулювання головного питання – про території – ще дуже далеко.

Про це вона сказала в інтерв’ю SkyTg24, передає “Європейська правда”.

“Я бачу важливі кроки вперед у документах, які ми, безумовно, обговорюємо. Було зроблено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, що, серед іншого, випливає з італійської пропозиції сформувати їх за зразком статті 5 Північноатлантичного договору”, – сказала Мелоні.

“Також ведеться робота над відновленням України, і є мирний план, який також вирішує багато питань на папері. Однак ми дуже далекі від вирішення головного питання, а саме питання територій, де Росія продовжує висувати вимоги, які, на мою думку, є абсолютно необґрунтованими”, – зауважила вона.

Прем’єрка Італії наголосила на тому, що важливо не тільки досягти миру, але й досягти справедливого миру.

“Бо коли ігноруються норми міжнародного права, створюється ситуація, яка може тільки стати більш хаотичною, а такий світ не відповідає нашим інтересам”, заявила Мелоні.

