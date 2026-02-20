У січні 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано 28,5 млн грн податку на нерухомість.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини у першому місяці поточного року склав 24,1 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області податку на нерухомість у сумі 4,4 млн гривень.

Надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад, а це фінансування соціальної сфери, розвитку інфраструктури, впровадження ефективних проєктів розвитку регіону. Ставку податку визначає місцева влада.

В ДПС Миколаївщини нагадують:

переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті платника за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова»;

виявили розбіжності щодо нарахованої суми – зверніться до Центрів обслуговування платників та проведіть звірку;

більше інформації щодо податку на нерухоме майно – у розділі «Онлайн-навчання»: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-neruhome-mayno.

Крім того, отримати фахові консультації з податкової тематики можна в Офісі податкових консультантів, який діє у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6. Фахівці Офісу допоможуть розібратися у податкових питаннях, отримати фахову пораду та уникнути порушень законодавства.