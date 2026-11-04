Технологічний мільярдер і мегадонор республіканців Ілон Маск опинився серед “найбільших невдах” у ніч виборів до Конгресу США, витративши сотні мільйонів на підтримку кандидатів, які не змогли виграти свої перегони. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Маск виділив близько 446 мільйонів доларів – найбільшу суму, яку коли-небудь витрачала людина, яка не була кандидатом, на вибори, включаючи понад 200 мільйонів доларів на зусилля, пов’язані з Техасом. Кандидати, яких Маск хотів би бачити по всій країні, зазнали поразки, програвши майже скрізь, включаючи Кена Пакстона на виборах до Сенату Техасу та Вівека Рамасвамі на виборах губернатора Огайо, пише видання.

Його плани щодо будівництва центрів обробки даних по всьому Техасу особливо під сумнівом після того, як демократка Джина Хінохоса здобула несподівану перемогу над чинним сенатором Грегом Ебботтом на виборах губернатора штату.

“Центри обробки даних у космосі зараз виглядають досить привабливо”, – написав Маск на X у середу, 4 листопада, вранці, посилаючись на результати, щоб підтримати ідею, яку він намагається реалізувати.

Він швидко продовжив це жартом про втручання у вибори, написавши: “Гадаю, мої космічні лазери, що втручаються у вибори, цього разу не спрацювали”.

Техас, рідний дім Маска, був гарячою точкою для центрів обробки даних та їх будівництва протягом останніх кількох років, а Ебботт є сильним союзником як технологічних лідерів, так і Волл-стріт, зауважує видання.

“На тлі негативної реакції на центри обробки даних по всій країні Техас мав стати оазисом штучного інтелекту, де люди могли б будувати центри обробки даних незалежно від того, що відбувалося в решті Америки, – сказав Сем Коппельман, видавець Hunterbrook Media – розслідувального журналістського видання, пов’язаного з хедж-фондом. – Ці вибори повністю змінили це”.

З огляду на те, що демократи взяли під контроль Конгрес США, Маск також може стати мішенню для партії, яка прагне уважніше придивитися до генеральних директорів технологічних компаній, — деякі демократи наполягають на тому, щоб представити генеральних директорів технологічних компаній перед Конгресом, пише видання.

“Виборці відторгнули республіканців частково тому, що їх купили та заплатили мільярдери, що працюють у сфері штучного інтелекту, – заявив у вівторок увечері представник Демократичної партії Грег Касар з Техасу. – Демократи повинні притягнути їх до відповідальності, а не переводити в готівку їхні чеки”.