На тлі посилення спротиву поверненню російських команд до міжнародного хокею Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) оприлюднила нову заяву, у якій вкотре висловила незгоду з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), пише Кореспондент.

4 листопада за підсумками чергового засідання рада ІІХФ повідомила, що продовжить стежити за розвитком ситуації та аналізувати можливі наслідки вердикту CAS для чемпіонатів світу, яких стосується це рішення.

У федерації зазначили, що негайне повернення російських збірних до міжнародних змагань супроводжується низкою серйозних організаційних і спортивних проблем. Серед основних перешкод називають оформлення віз та дозволів на в’їзд, гарантування безпеки учасників, логістичні труднощі, а також необхідність перегляду форматів окремих турнірів.

Ситуацію ускладнює і брак часу, адже деякі змагання мають розпочатися вже за кілька тижнів. В ІІХФ вважають, що CAS недостатньо врахував масштаб можливих наслідків свого рішення та труднощі, з якими можуть зіткнутися всі сторони, залучені до організації турнірів.

Водночас спротив поверненню росіян продовжує посилюватися. Уже шість країн – Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Чехія та Латвія – заявили, що їхні національні збірні не гратимуть проти представників Росії на міжнародних хокейних турнірах.