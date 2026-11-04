За словами американських та регіональних посадовців, Ізраїль передав Сполученим Штатам розвідувальні дані, згідно з якими Іран розглядає можливість застосування хімічної зброї проти своїх супротивників. Ця інформація викликала тривогу в одних американських чиновників і глибокий скепсис — в інших, повідомляє The New York Times.

Деякі представники США розцінюють ці ізраїльські дані як частину кампанії тиску, яку проводить уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, щоб переконати адміністрацію Трампа повернутися до масштабних бойових дій проти Ірану.

Інші посадовці вважають, що до цих загроз слід поставитися серйозно, з огляду на низку нещодавніх попереджень про підготовку Ірану до атак на американські інтереси.

Ізраїль також поділився частиною цієї інформації з представниками країн Перської затоки. Дехто з них висловив сумнів у тому, що Іран розробляє плани застосування хімічної зброї, припускаючи натомість, що Ізраїль намагається підштовхнути США та їхніх партнерів до відновлення більш інтенсивної фази війни.

Заяви США про наявність в Ірану хімічної зброї або наміри її створити лунають уже десятиліттями. У 2003 році Іран визнав, що розробив хімічний арсенал під час ірано-іракської війни у ​​1980-х роках, але заявив, що згодом його ліквідував.

Останніми роками Сполучені Штати у своїх щорічних відкритих розвідувальних звітах публічно стверджують, що Іран, «ймовірно, має намір» продовжувати дослідження та розробку хімічної зброї.

Іран офіційно заперечує наявність у нього хімічної зброї, а раніше називав подібні звинувачення елементом психологічної війни, яку ведуть Ізраїль і Біньямін Нетаньягу.

Усі співрозмовники, які надали коментарі для цієї статті, говорили на умовах анонімності, зважаючи на секретний характер ізраїльських розвідданих, делікатність іранських планів та конфіденційний характер обговорень у США.

Після восьми місяців війни США та Іран перебувають у стані певної невизначеності: вони вивчають можливості для дипломатичного прориву, водночас готуючись до відновлення бойових дій.

Дискусії навколо нових розвідувальних даних свідчать про надзвичайну напруженість моменту та ризик серйозного прорахунку. Представники США заявили, що адміністрація Трампа не має наміру застосовувати ядерну зброю, проте іранські посадовці в цьому не впевнені.

Пан Нетаньягу бореться за своє політичне виживання після того, як на виборах минулого тижня йому не вдалося забезпечити чіткий шлях до формування уряду. Деякі аналітики вважають, що цей досвідчений лідер може намагатися використати надзвичайну ситуацію у сфері безпеки як важіль впливу, щоб змусити опозиційних лідерів приєднатися до нього в коаліції.

Протягом останніх двох тижнів у розмовах із представниками американських розвідувальних служб та іншими офіційними особами ізраїльські посадовці характеризували загрозу застосування хімічної зброї як більш нагальну, ніж прагнення Ірану створити ядерну зброю.

Протягом останніх тижнів військові США зосередили в регіоні значні сили: бойові кораблі, винищувачі та бомбардувальники готові розпочати відносно коротку кампанію інтенсивних ударів після проміжних виборів — якщо президент Трамп віддасть відповідний наказ.

Водночас американські та інші дипломати намагаються досягти домовленості з Іраном, яка дозволила б розблокувати Ормузьку протоку, врегулювати питання ядерної програми Тегерана та відкласти подальші військові дії. Нарощування військової присутності може бути спрямоване як на підтримку цих дипломатичних зусиль, так і на підготовку до можливого відновлення війни.

Іран посилив атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці, сподіваючись чинити максимальний економічний тиск на Сполучені Штати напередодні виборів, що відбудуться у вівторок.

Питання застосування хімічної зброї є особливо болісним для Ірану — однієї з небагатьох країн, що постраждали від її наслідків. За словами іранських експертів, під час ірано-іракської війни Саддам Хусейн застосував хімічну зброю, що призвело до загибелі тисяч людей, а також до проблем зі здоров’ям, які протягом десятиліть переслідують близько 100 000 іранських ветеранів і цивільних осіб.

Американські розвідувальні служби вже давно відстежують розробку Іраном хімічної зброї, яка заборонена міжнародним правом. Як повідомляють американські посадовці, ізраїльські спецслужби поінформували своїх колег у США про те, що, на їхню думку, Іран стрімко розвиває технології для оснащення ракет такою зброєю або для її таємного ввезення до Ізраїлю чи іншої країни з метою здійснення атаки.

У деяких американських посадовців розмови про загрозу хімічної зброї з боку Ірану викликали асоціації з помилковими даними розвідки США 2002 року щодо наявності в Іраку зброї масового знищення. На той час Ірак уже фактично відмовився від своїх ядерних, хімічних і біологічних програм або заморозив їх, проте американські спецслужби запевняли адміністрацію президента Джорджа Буша-молодшого, що їхні висновки про наявність такої зброї в Іраку є беззаперечними.

Особи, ознайомлені з новими розвідувальними даними, мають різні думки щодо того, наскільки швидко — або ефективно — Іран міг би застосувати хімічну зброю. За словами експертів з озброєнь та американських посадовців, хоча встановити хімічний боєзаряд на балістичну ракету нескладно, забезпечити ефективне розпилення хімічної речовини — завдання значно складніше. Також існують труднощі, пов’язані з таємним переміщенням такої зброї через кордон.

Одним із можливих варіантів є також використання безпілотника для доставки хімічної зброї.

За словами одного з регіональних посадовців, Ізраїль надав країнам Перської затоки інформацію про те, що Іран працює над приведенням своєї хімічної зброї у стан бойової готовності. Ізраїльська сторона не надала доказів, а лише ознайомила представників цих країн зі своїми оцінками; за словами співрозмовника, уряди країн Перської затоки поставилися до цієї інформації скептично.

У Білому домі відмовилися від коментарів, проте один з американських посадовців зазначив, що пан Трамп забезпечить захист Америки та її союзників від будь-яких потенційних загроз. У ЦРУ також відмовилися від коментарів. Речник офісу пана Нетаньягу заявив, що «Ізраїль уважно відстежує кожну загрозу з боку іранського терористичного режиму і готовий діяти у відповідь». Представник іранської місії при ООН не відповів на прохання про коментар.