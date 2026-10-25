Майже дві третини німців підтримують військову допомогу Україні, а 46% – очікують нападу рф на НАТО. Про це йдеться в результатах дослідження ZDF-Politbarometer, передає УНН.

Згідно з результатами опитування, 63% респондентів підтримують збереження нинішнього рівня військової допомоги Україні з боку європейських держав або її збільшення. Зокрема, 30% опитаних вважають, що Європа повинна посилити військову підтримку України. Ще 33% переконані, що нинішні обсяги допомоги є достатніми та їх необхідно зберегти.

Натомість 32% респондентів виступають за скорочення військових постачань. Решта 5% не визначилися з відповіддю.

При цьому порівняно з попереднім опитуванням ZDF, проведеним 5–7 жовтня, настрої німців практично не змінилися. Тоді за збільшення допомоги також виступали 30% респондентів, за збереження її нинішнього рівня – 33%, а за скорочення – 33%.

Результати дослідження також засвідчили помітні регіональні відмінності в ставленні до військової допомоги Україні. У західних федеральних землях Німеччини 67% опитаних підтримують її збереження або збільшення. Зокрема, 32% виступають за посилення військової підтримки, а 35% вважають за необхідне залишити її на нинішньому рівні. За скорочення допомоги висловилися 29% респондентів.

На сході країни підтримка нижча. Там 22% опитаних виступають за збільшення військової допомоги, ще 27% – за її збереження. Водночас 42% респондентів підтримують скорочення європейської військової допомоги Україні.

Суттєві відмінності спостерігаються і серед прихильників політичних партій. Найбільшу підтримку продовження військової допомоги демонструють виборці партії “Зелених”. Серед них 54% виступають за її збільшення, а 35% – за збереження нинішнього рівня.

Серед прихильників Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) за посилення підтримки висловилися 43%, ще 40% підтримують її збереження. Натомість серед симпатиків правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) переважає протилежна позиція: 81% її прихильників виступають за скорочення військової допомоги Україні.

Окрему увагу соціологи приділили оцінці загрози можливого розширення російської агресії на інші європейські держави.

Згідно з результатами опитування, 46% респондентів вважають, що росія може напасти на східні країни НАТО, зокрема Польщу, Естонію, Латвію або Литву. А 48% опитаних не очікують такого розвитку подій. Ще 6% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільші відмінності в оцінці російської загрози зафіксували між жителями східної та західної частин Німеччини. Зокрема, у східних федеральних землях 57% респондентів не вірять у можливість нападу росії на інші держави НАТО. У західній частині країни такої думки дотримуються 46% опитаних.

Дослідження також показало значний скептицизм німецького суспільства щодо намірів російського диктатора володимира путіна припинити бойові дії проти України.

Так, 79% опитаних сумніваються, що глава кремля справді зацікавлений у тривалому припиненні вогню. Лише 16% респондентів вважають, що путін серйозно налаштований на досягнення такої домовленості. При цьому серед прихильників AfD частка тих, хто вірить у зацікавленість російського керівництва у тривалому перемир’ї, становить 49%.

Соціологи також запитали громадян Німеччини про те, яку позицію, на їхню думку, займає президент США Дональд Трамп у війні росії проти України. Зокрема, 38% респондентів вважають, що американський президент більше підтримує російську сторону. Лише 1% опитаних переконані, що Трамп перебуває на боці України. Водночас 57% вважають, що президент США не підтримує жодну зі сторін.