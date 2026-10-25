Військові Національної гвардії безпілотниками доставили в тимчасово окуповані Олешки, де триває гуманітарна катастрофа, 15 пакунків з дитячим харчуванням й іграшками на 600 кілограмів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Допомогу передали військові роти спеціального призначення «Болгаричі» 11 бригади НГУ. В пакунках — сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки загальною вагою понад 600 кілограмів.

«Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої потреби», — написав Вигівський.

З цього приводу хочеться зауважити: якщо робите подібні акції на окупованих територіях – робіть це мовчки, щоб не нашкодити тим, кому ви хочете допомогти.

По-друге, на вівторок запланована гуманітарна місія, яка включає евакуацію з Олешок тих, хто захоче залишити заблоковане місто. Чи дійсно ця акція з іграшками і сухими сніданками потрібна була саме зараз, коли будь-який привід може зірвати евакуацію?