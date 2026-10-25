Дітей з тимчасово окупованих Олешок евакуюють згідно з механізмом примусової евакуації. Рішення, що робити з дорослими, які відмовляться від евакуації, поки що немає.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у телемарафоні.

-У нас, згідно законодавства, є механізм примусової евакуації сімей, де є діти. Тобто дітей ми зобов’язані евакуювати.

Решта дорослих громадян України можуть самостійно вирішувати, залишатись чи ні.



Юридично Олешки — це наша територія, фактично це територія, яку контролює рф.

Як там все це буде відбуватись, ми подивимося, але особисто моя позиція, що треба всіх забирати з Олешок.



Є дорослі, які не хочуть виїжджати, наскільки я знаю, їх достатньо велика кількість, і досі ніхто не знає, що робити в такій ситуації, – сказав Лубінець.