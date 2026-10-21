У вівторок у НАТО заявили, що Альянс направить у Чорне море додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники.

Це рішення було ухвалене після серії смертоносних атак безпілотників на судна в регіоні — інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з війною Росії проти України, пише Reuters.

Про це повідомили після того, як Північноатлантична рада — головний орган НАТО, що ухвалює рішення, — обговорила питання безпеки в Чорному морі у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

За словами військового речника НАТО, полковника армії США Мартіна Л. О’Доннелла, окрім літаків, безпілотників і радарів, країни-члени НАТО вже направили або планують направити фахівців із розвідки, а також групи для проведення криміналістичного аналізу вибухових речовин.

НАТО офіційно не поклало відповідальність за нещодавню хвилю атак на жодну конкретну країну. Водночас військові аналітики стверджують, що за нападами майже напевно стоїть Росія, хоча Москва свою причетність не визнає.

Минулого тижня семеро моряків зникли безвісти після того, як безпілотники атакували два хімічні танкери поблизу чорноморського узбережжя Румунії. Судна загорілися, що викликало нові побоювання щодо безпеки на важливому судноплавному шляху, яким користується Україна.

За останні 10 днів поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії (країни-члена НАТО) зазнали ударів ще щонайменше п’ять вантажних суден; відомо про щонайменше 23 моряків, які зникли безвісти або загинули.

«НАТО вже посилила свою присутність на східному фланзі, зокрема розгорнувши засоби для протидії безпілотникам, — зазначила Еллісон Гарт, головний речник НАТО, у дописі в соціальній мережі X. – Ми й надалі залишатимемося єдиними та гарантуватимемо, що готові й здатні протистояти будь-якій загрозі, а також забезпечити безпеку нашого населення, яке налічує мільярд людей».

Як повідомляло Інше ТВ, раніше Румунія поклала на росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі. Це питання планують розглянути на рівні НАТО.