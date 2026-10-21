За добу на Миколаївщині ліквідували 6 пожеж.
Дві пожежі виникли внаслідок атак російських БпЛА. У Первомайську горів торговельний центр — постраждали 8 людей, двох із них госпіталізували.
У Коблівській громаді зайнялися дерев’яний будинок і сухостій на території бази відпочинку. Постраждалих немає.
Ще одна пожежа сталася в житловому будинку Софіївської громади. Про займання повідомив 9-річний хлопчик, який перебував удома з 3-річною сестрою. Місцевий житель виніс дітей із палаючої оселі. Малечу госпіталізували для спостереження.
Також горіли електромопед у Братській громаді, господарча будівля у Вознесенську та сухостій у Коблівській громаді.
До гасіння залучали понад 70 рятувальників і 19 одиниць техніки, зокрема пожежний робот.
Причини пожеж встановлюються.