За добу на Миколаївщині ліквідували 6 пожеж.

Дві пожежі виникли внаслідок атак російських БпЛА. У Первомайську горів торговельний центр — постраждали 8 людей, двох із них госпіталізували.

У Коблівській громаді зайнялися дерев’яний будинок і сухостій на території бази відпочинку. Постраждалих немає.

Ще одна пожежа сталася в житловому будинку Софіївської громади. Про займання повідомив 9-річний хлопчик, який перебував удома з 3-річною сестрою. Місцевий житель виніс дітей із палаючої оселі. Малечу госпіталізували для спостереження.

Також горіли електромопед у Братській громаді, господарча будівля у Вознесенську та сухостій у Коблівській громаді.

До гасіння залучали понад 70 рятувальників і 19 одиниць техніки, зокрема пожежний робот.

Причини пожеж встановлюються.