Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна попросила Євросоюз надати додатковий кредит у розмірі 70 мільярдів євро на 2027 рік, однак Словаччина не братиме участі у його фінансуванні.

Про це пише RFI Українською з посиланням на Denník N.

За словами Фіцо, таку позицію підтримав і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Словацький прем’єр також повідомив, що домовленості щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки поки немає. За його словами, досягти домовленості до кінця року, як цього домагається президент Європейської ради Антоніу Кошта, буде складно.

Прем’єр-міністр Словаччини попередив, що було б «небезпечно» пов’язувати переговори щодо майбутнього бюджету з фінансуванням України. Фіцо додав, що його країна хоче підтримувати Україну іншими способами, наприклад, через проєкти у сфері освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних сполучень.

Також Фіцо розкритикував те, що, на його думку, на саміті недостатньо говорили про мирні ініціативи та завершення війни між росією та Україною.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні Фіцо заявив, що Словаччина не воюватиме навіть попри 5 статтю НАТО (ВІДЕО)