Декілька років поспіль рожеві фламінго не могли вивести пташенят у Національний природний парк “Тузлівські лимани” – шуми війни росії проти України заважали відтворювати популяцію “українських” фламінго.

Але зараз, в середині осені, до парку прилетіли молоді рожеві фламінго.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв, передає Інше ТВ.

Молоді птахи прилетіли на Одещину з озера Туз (Туреччина). У зграї нарахували 85 рожевих фламінго, які зараз тримаються у заповідної зоні національного парку.

«В цьому році у мирній Туреччині на озері Туз вивелось аж 12800 пташенят (!). І з серпня 2026 року вони вже почали літати з Туреччини на Північ. Україна наразі для них небезпечна, але вони все рівно завітали до нас за тузлівськими смаколиками. А оскільки птахи ще молоді, про страх, ймовірно, і не знають. На наші великі Тузлівські лимани вони з’явилися, тому що декілька дорослих фламінго були їх провідниками, які, ймовірно, раніше тут бували. А можливо, ці провідники народилися на Тузлівських лиманах у 2023 році – єдиному році під час війни, коли рожеві фламінго вивели 200 пташенят», – зазначив науковець.

Як повідомляло Інше ТВ, цієї весни до Національного природного парку “Тузлівські лимани” повернулися рожеві фламінго.