Європейські лідери знають, що не можуть припинити залицятися до Дональда Трампа. Але оскільки президент США погрожує Україні та пропонує Росії економічний рятівний круг, вони готуються до світу, де він фактично стає на бік Москви, пише Bloomberg.

Протягом тижня Трамп розкритикував багаторічні енергетичні санкції проти Кремля, тиснув на Київ, щоб той припинив бомбардування російських нафтопереробних заводів, і натякнув, що українець Володимир Зеленський є нелегітимним лідером, що повторює московську пропаганду. В якийсь момент Україна також втратила повний доступ до системи Starlink, що належить Ілону Маску, залишивши її скутою на полі бою.

У відповідь Зеленський розкритикував ситуацію. Він почувався зрадженим, сказав він. Він публічно викрив Трампа.

Це був тривожний момент для європейців, за словами людей, знайомих з розмовами на саміті лідерів у Брюсселі цього тижня.

Для багатьох це виявило болісну реальність, якої вони уникали місяцями: інстинкт Трампа полягає в тому, щоб розкритикувати Київ і підтримати Росію. І це навряд чи зміниться, заявили кілька лідерів Європейського Союзу, включаючи Францію та Німеччину, під час своїх приватних розмов.

Сам Зеленський виступить на зустрічі сьогодні.

«Західний альянс зараз у слабшому становищі, ніж кілька днів тому», – сказала журналістам прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прибувши на переговори до столиці Бельгії у четвер. «Якщо ви не підтримуєте Україну, то ви ставите Європу в цілому, а отже, і НАТО в цілому, у набагато, набагато небезпечнішу ситуацію».

Звичайно, Трамп і Зеленський вже були в конфлікті раніше і завжди знаходили спосіб лагодити ситуацію. Їхня перша зустріч в Овальному кабінеті минулого року переросла в перепалку та спонукала США ненадовго обмежити обмін розвідувальними даними. Пізніше США спробували переконати Київ прийняти мирний план із 28 пунктів, який переважно надавав перевагу Росії, що спонукало Зеленського попередити, що його країна ризикує втратити свого ключового партнера.

До цього літа європейським лідерам вдалося переконати Трампа висловити певну симпатію до тривалої боротьби України проти російського вторгнення. На саміті “Великої сімки” у Франції президент Еммануель Макрон організував коротку зустріч із Трампом, на якій Зеленський показав йому фотографії собору в Києві, знищеного російськими ракетами.

Їхня остання сварка відбувається в особливо невідповідний момент.

Настає зима, і в Україні не вистачає американських ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для збивання російських ракет. Військові витрати Києва також створюють діру в його бюджеті, яку Європа намагається заповнити. Тим часом Росія завдає ударів по більшій кількості цивільних цілей, через що Київ періодично стикається з перебоями з електропостачанням та водопостачанням.

Наступного місяця російський лідер Володимир Путін матиме можливість зустрітися з Трампом на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї, де не будуть присутні ні Зеленський, ні європейці.

Трамп, зі свого боку, знаходиться за кілька тижнів до проміжних виборів, на яких очікується, що його Республіканська партія зазнає великих втрат, що спонукає його шукати швидкі способи знизити ціни на бензин. Ця фіксація впливає на прагнення Трампа купувати російське дизельне паливо, незважаючи на санкції, та його заклики до України припинити атаки на нафтопереробні заводи, навіть якщо експерти кажуть, що війна США проти Ірану є найбільшою причиною високих цін на паливо.

Наразі більшість європейців рекомендують Зеленському пом’якшити свою критику щодо Трампа, враховуючи, що немає альтернативи співпраці зі США, кажуть джерела. Країна продовжує продавати Україні зброю та ділитися розвідувальними даними, життєво важливими для оборони Києва.

Якщо ці розвідувальні дані зникнуть, у Європи не буде хорошого рішення, сказав один чиновник.

Ймовірно, саме тому лідери ЄС обережно не критикували Трампа занадто публічно, коли вони прибули в четвер на свій саміт у Брюсселі. Однак, за зачиненими дверима деякі люди все ще висловлювали шок нещодавньою поведінкою президента США, повідомляють джерела.

Європа стоїть на своєму, підтримуючи санкції та наполягаючи на тому, що Україна не повинна поступатися територією в рамках мирного врегулювання, особливо після того, як київські війська повернули деякі втрачені території у східному регіоні Донбасу, який Путін хоче контролювати.

Вплив США на Україну також зменшився за останні кілька місяців. Хоча розвідка залишається важливим фактором, гроші на підтримку Києва та купівлю американської зброї надходять переважно з Європи. Україна також нарешті отримує боєприпаси для винищувачів F-16, щоб збивати загрозливі російські реактивні безпілотники.

Тим часом, зусилля Вашингтона щодо встановлення миру, який Трамп обіцяв принести невдовзі після вступу на посаду, не досягли значних успіхів. Останні зустрічі у Флориді минулими вихідними, які українська делегація перервала після угоди Трампа з Росією щодо дизельного палива, були здебільшого зосереджені на обговоренні того ж набору пунктів, які посланці президента — Стівен Віткофф та Джаред Кушнер — розробили кілька місяців тому, за словами людей, знайомих з цим питанням.

Під час зустрічі в понеділок міністри закордонних справ ЄС приватно погодилися, що політика Європи щодо України має залишатися незмінною, незалежно від коливань у Вашингтоні, за словами людей, ознайомлених з обговореннями. Вони вирішили взаємодіяти зі США, коли це можливо, і зберігати свою підтримку Києва, коли це неможливо.

«У нас точно інший підхід до цієї війни», — сказала журналістам у Брюсселі у четвер головний дипломат ЄС Кая Каллас. «Ми бачимо, що нам потрібно тиснути на агресора, щоб він припинив війну, а не на жертву, щоб вона здалася. Видавлювання України — це неправильний підхід».