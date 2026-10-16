12 жовтня 2026 року на території Миколаївської області розпочалася осіння кампанія з пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу.

Заходи проводяться шляхом наземного розподілу принад із вакциною на території мисливських угідь Баштанського, Вознесенського, Миколаївського та Первомайського районів області, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Основна мета кампанії — профілактика сказу серед диких м’ясоїдних тварин, насамперед лисиць, які є одним із головних природних резервуарів збудника цієї небезпечної хвороби. Вакцинація спрямована на формування імунітету у тварин та зменшення ризику поширення сказу серед дикої фауни, домашніх тварин і людей.

Вакцинні принади призначені для поїдання дикими м’ясоїдними тваринами. Вони мають специфічний запах, що приваблює тварин, а всередині містять блістер із вакциною. Після поїдання принади відбувається формування імунного захисту проти сказу.

Важливо пам’ятати! У разі виявлення вакцинних принад не слід брати їх голими руками, переносити або руйнувати. Необхідно запобігати доступу до них дітей і домашніх тварин.

Як повідомляло Інше ТВ, за 5 місяців 2026 року до закладів охорони здоров’я Миколаївської області за медичною допомогою після укусів, подряпин або ослинення тваринами звернулися 1389 осіб, у тому числі 1036 людей зазнали укусів або ослинення свійськими тваринами. За медичними показниками 731 особі було призначено курс щеплень проти сказу, з них отримали повний курс щеплень 375 осіб (51,3%).