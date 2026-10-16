Україна захищає національне генетичне надбання навіть в умовах повномасштабної війни. До Всесвітнього сховища насіння на архіпелазі Свальбард у Норвегії передали зразки насіння 10 сільськогосподарських культур. Це друга передача української колекції до арктичного сховища і перша – від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Серед переданих зразків – тритикале, ячмінь, гречка, просо, горох, люпин, вика, гірчиця, люцерна та конюшина.

«Збереження національного генофонду рослин – це питання нашої національної безпеки та забезпечення продовольчої стабільності майбутніх поколінь. Унікальні здобутки українських селекціонерів мають бути надійно захищені від будь-яких безпекових ризиків», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Національна колекція України налічує понад 154,3 тис. зразків. Переданий до Свальбарда матеріал разом із попередніми передачами становить близько 10% колекції.

Збереження генетичних ресурсів – це не лише захист аграрної спадщини України, а й внесок у глобальну продовольчу безпеку та майбутнє сільського господарства.

Ініціативу реалізовано за підтримки ФАО та Європейського Союзу у співпраці з НААН України, Crop Trust і NordGen, а також за технічної підтримки Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства.

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