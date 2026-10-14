Литва заморозила активи російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише ЛБ.

За словами Будріса, Литва застосувала до олігархів національний режим санкцій.

Глава литовського МЗС назвав виключення Фрідмана й Усманова із санкційного списку ЄС неправильним сигналом.

Він наголосив, що санкційний тиск на Росію та осіб, які сприяють веденню війни проти України, потрібно посилювати й підтримувати на постійній основі.