В одній із партій курячих яєць, експортованих з України до Великої Британії, виявили сальмонелу. Українські фахівці розпочали перевірку підприємства-виробника, щоб з’ясувати обставини інциденту, повідомили в Держпродспоживслужбі, пише Кореспондент.

Як зазначили у відомстві, 8 жовтня 2026 року від британського Агентства з харчових стандартів (FSA) надійшло відповідне повідомлення через Міжнародну мережу органів з безпечності харчових продуктів INFOSAN. У зразку яєць виявили бактерію Salmonella Enteritidis. За інформацією британської сторони, йдеться про одну партію продукції, виробленої ТОВ Ясенсвіт.

Уже 9 жовтня Держпродспоживслужба ухвалила рішення про проведення позапланового заходу державного контролю. Наразі Головне управління відомства в Київській області інспектує підприємство та відбирає зразки продукції для лабораторних досліджень.

Фахівці мають встановити обставини виявлення небезпечної бактерії. Наразі розслідування триває.

Водночас у Держпродспоживслужбі наголосили, що ситуація не свідчить про загрозу для споживачів усередині країни. “За наявною на цей час інформацією, підстав для занепокоєння щодо внутрішнього ринку України немає”, – зазначили у відомстві.