Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок, нонфікшну та зарубіжної художньої літератури.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати опитування Міністерства освіти і науки.

Опитування МОН охопило понад 10 тисяч закладів освіти – 84,4% усіх шкіл. Про повну комплектацію бібліотечних фондів повідомили лише 192 заклади освіти – 1,8% опитаних.

Найчастіше школи вказували на потребу в таких виданнях:

сучасній українській художній літературі – 87%;

нонфікшні – 70%;

зарубіжній художній літературі – 69%;

літературі іноземними мовами – 28%.

Водночас у шкільних бібліотеках переважають українськомовні видання. Медіанна частка таких книжок у фондах становить 96%. Однак у частині закладів ще триває списання російськомовної літератури.