Провідний політик-республіканець, спікер Палати представників Майк Джонсон погоджується з думкою про те, що зростання цін на паливо у США спричинило блокування Ормузької протоки.

При цьому під час інтервʼю CBS News він зазначив, що це проблема, яка досі не має вирішення.

Цією заявою спікер Палати представників фактично заперечив звинувачення Трампа в бік України в тому, що стрибок цін спровокували удари по російських НПЗ. Разом з цим він закликав не повʼязувати ситуацію, яка склалася, з політикою республіканців, хоча саме “червоні” зараз при владі у США: вони очолюють Конгрес, Білий дім, і саме вони ініціювали операцію проти Ірану, яка й переросла у блокаду протоки, підкреслює zn.ua.

“Ми всі розчаровані, кожен розчарований цінами на паливо, звісно. Але це не пов’язано з політикою, це не пов’язано з тим, що республіканці при владі, — заявив Джонсон. — Важко пояснити це виборцям, які знають, що республіканці керують Палатою представників, Сенатом і Білим домом, але якщо я дам їм кілька чистих фактів, вони це легко зрозуміють. Це пов’язано з Ормузькою протокою, і це ще не вирішено“.

Як зазначає ІншеТВ, Майк Джонсон – щиро віруюча людина. Він є консервативним християнином-євангелістом і належить до Південної баптистської конвенції. Джонсон ніколи не приховував своєї релігійності, неодноразово зазначаючи, що Біблія є основою його світогляду та політичних переконань.

Колеги по Конгресу США та політичні оглядачі зауважують, що Джонсон часто приймає важливі рішення через призму молитви та своїх християнських переконань.



Що ж, важко не грішити біля Трампа.