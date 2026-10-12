-Провів сьогодні Ставку. Була важлива доповідь по ситуації на фронті. Ми продовжуємо активну оборону й поступово відтискаємо окупанта. Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки в районах Добропілля щодня росіяни втрачають тільки вбитими близько двох сотень осіб. Багато у них і важкопоранених. Всі спроби ворога пройти вперед, інфільтруватись ми зупиняємо, робимо все для цього.

Я дякую всім підрозділам, усім нашим бригадам, які повністю виконують бойові завдання і застосовують зброю максимально ефективно. Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у шість – вісім разів, і все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів.

Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України, 1-ї Президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади ДШВ, 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України. Дякую вам і всім, хто б’ється заради України, як заради себе самого.

Сьогодні багато було знов нашої комунікації з партнерами. Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та Генсеком НАТО Марком Рютте. Разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та прем’єр-міністрами Норвегії та Литви взяли участь у безпековому форумі у Варшаві. У всіх абсолютно чіткі позиції. Україну треба підтримувати, і Росії не можна давати шансу зламати нас – нашу країну, наших людей, – а отже, і Європу. Дякую всім лідерам, усім народам за підтримку. Головне – будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть – нашій обороні, нашому захисту.