Міністр з європейських справ та оборони головуючої в Ради ЄС Ірландії Томас Бірн заявив про погодження всіма державами членами Європейського союзу відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз.

“Чорногорський понеділок буде продовжено ще одним супервівторком для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС погодилися на: відкриття кластерів 2 і 3 для України та Молдови; закриття 3 глав для Чорногорії (17, 18, 19); закриття глави 20 для Албанії”, – написав Бірн в соцмережі Х у понеділок ввечері.