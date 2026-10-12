Американський лідер Дональд Трамп очікує, що Україна дотримуватиметься оголошеного ним енергетичного перемир’я. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

За його словами, якщо атаки на нафтопереробні заводи припиняться, наступним кроком може бути угода про припинення ударів по електростанціях та енергетичних мережах.

Пропозиція є односторонньою – цитує видання співрозмовника.

Він підкреслив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи шкодять стосункам Зеленського з Трампом більше, ніж росії.

Трамп справді розлючений – додав чиновник Білого дому.

Водночас неназваний український посадовець у коментарі ЗМІ назвав умови нерівноцінними: Україна має один нафтопереробний завод, який росія неодноразово атакувала і який працює не на повну потужність. У росії натомість – велика мережа НПЗ. При цьому Україна імпортує дизель і бензин, а головна потреба Києва – припинення російських ударів по електромережі.