Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити роботу механізму PURL, через який Україна отримує американську зброю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

“За словами європейських посадовців, адміністрація Трампа погрожує зупинити роботу системи закупівель PURL, через яку Україна отримує зброю, щоб змусити Київ припинити удари вглиб території Росії по її енергетичній інфраструктурі”, – повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, пише Iнтерфакс.

За його словами, посадовці, які отримали відповідні дзвінки від представників США в суботу й неділю або були поінформовані про них, повідомили, що Вашингтон веде переговори з європейськими столицями та Києвом, намагаючись домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

Він додав, що у Білому домі відмовилися підтвердити факт цих розмов чи надати коментарі щодо них.