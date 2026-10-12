Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на міжнародному турнірі Mundialito Beach Soccer 2026. У своєму заключному матчі підопічні Юрія Клименка розгромили італійок з рахунком 5:0, повідомляє УНН.

Команда Юрія Клименка відкрила рахунок наприкінці першого періоду завдяки голу Ірини Дубицької. У другій 12-хвилинці Ірина Кушнір оформила дубль.

У заключному періоді до розгрому долучилася воротарка Анастасія Терех, яка відзначилася дальнім ударом. Остаточний рахунок встановила Аміліна Тарсукова, реалізувавши пенальті.

Додамо, що у перших двох матчах українки поступилися командам Бразилії (0:3) та Іспанії (1:6). Саме іспанки у підсумку стали переможницями змагань, здолавши у заключному матчі Бразилію з рахунком 5:4.