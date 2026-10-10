Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, тільки вчора Трамп поговорив з Путіним – випросив у нього 300 тис. тонн дизпалива негайно і 4, 5 млн.тонн якнайшвидше. Розмова відбулася тільки вчора, тому зрозуміло, чому такий резонанс викликала інформація про те, що танкер з російським дизпаливом вже підходить до узбережжя США.

За даними аналітичної компанії Vortexa, танкер середнього класу MINERVA ZEN вийшов із Санкт-Петербурга з вантажем приблизно 280 000 барелів дизеля/газойлю ще 22 вересня і відтоді не розкривав пункт призначення. Компанія морської аналітики Windward AI уже відстежує те, що, схоже, є першою партією російського дизеля, яка прямує до східного узбережжя США і має прибути приблизно за 48–72 години.

Про це повідомила аналітикиня, експертка з оманливого судноплавства, «тіньового флоту» і глобальної торгівлі Мішель Візе Бокманн, передає zn.ua.

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«Що ж, це було швидко.

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Менш ніж 24 години тому OFAC видало генеральну ліцензію №135, яка тимчасово дозволила продаж та імпорт російського дизеля і газойлю до квітня 2027 року.

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Насправді російського дизеля/газойлю для купівлі не так уже й багато. Ймовірно, зараз до США можуть бути імпортовані лише кілька партій.

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Це обсяги, які навряд чи здатні впоратися з глобальним дефіцитом або суттєво вплинути на внутрішні ціни в США.

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Експорт російського дизеля і газойлю обвалився у третьому кварталі, впавши до 190 000 барелів на добу, свідчать дані Vortexa.

Для порівняння: у другому кварталі було 690 000 барелів на добу, а в першому — 850 000 барелів на добу.

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У липні росія продовжила заборони на експорт бензину і дизеля, щоб подолати внутрішній дефіцит після атак на її НПЗ у 2026 році, внаслідок яких, за даними Міністерства оборони України станом на 4 жовтня, не працювала 51% потужностей.

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Дефіцит був настільки гострим, що у третьому кварталі федерація імпортувала дизель/газойль, а також бензин.

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Останній імпорт був зафіксований 7 жовтня: 150 000 барелів дизеля було імпортовано в російський порт Висоцьк на російському танкері середньої дальності Soyana під санкціями Заходу (IMO 9327372), свідчать дані Vortexa.

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Шестимісячна ліцензія також свідчить, як я писала в попередніх дописах, що ніхто не очікує відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці найближчим часом», – написла вона.

З огляду на дату виходу танкера MINERVA ZEN із Санкт-Петербурга, варіантів може бути два: або після угоди Трампа з Путіним танкеру просто змінили кінцевий пункт призначення, або домовленість між лідером вільного світу і кремлівським диктатором була досягнута значно раніше — ще у вересні, а все, що світ був змушений спостерігати відтоді, — лише вистава для необізнаних.